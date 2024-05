Basket - Serie A1 2023 2024 | i risultati dei playoff

Serie B Playoff - Partita e serie vinte da Fabriano su Gema Montecatini - serie B Playoff - Partita e serie vinte da Fabriano su Gema Montecatini - Di nuovo al PalaChemiba, Fabriano affronta la Gema per la quarta volta 8 giorni ed ha il match point nella serie dopo il successo in Gara 3. Il pubblico è quello delle migliori occasione, le due ...

Basket Serie C Play off – I Jb Stings partono a mille. San Pio X, il cuore non basta - basket serie C Play off – I Jb Stings partono a mille. San Pio X, il cuore non basta - MANTOVA Inizia con una vittoria il cammino dei Jb Stings negli ottavi dei play off per la promozione in B interregionale. Nonostante il netto punteggio finale (83-60) a favore dei biancorossi, quella ...

BASKET L’Assigeco chiude tra i sorrisi - basket L’Assigeco chiude tra i sorrisi - L’eliminazione dai play off non ha tolto l’entusiasmo tra i rossoblu, che chiudono la stagione con una cena di gruppo ...