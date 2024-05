Sullo yacht non è salito solo Toti Spunta il nome del Pd - la Morani sborcca | Fate ridere!

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Ma cosa c'entra Burlando?! Parlate di!". Alessiasembra punta sul vivo nel dibattito a L'aria che tira, su La7. In studio da David Parenzo, ovviamente, si parla dell'inchiesta di Genova che ha portato il governatore della Liguria Giovanniagli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione elettorale, insieme ad alcuni imprenditori di spicco come Aldo Spinelli. L'ex parlamentare del Pd, nonché già sottosegretaria allo Sviluppo nel governo giallorosso del Conte 2, punta il dito: "Sono convintamente garantista, ho visto troppe inchieste aver influito sulla vita politica e democratica di molte regioni. Da sottosegretario ho avuto modo di interloquire spessissimo con le imprese, lo sviluppo di questo Paese dipende dalla qualità e dalla trasparenza di questo rapporto". Sul ...

La lotta per la verità di Nino Morana Agostino raccontata al podcast "Egoriferiti" - La lotta per la verità di Nino Morana Agostino raccontata al podcast "Egoriferiti" - Il nipote del poliziotto Nino Agostino, ucciso dalla mafia, racconta come porterà avanti la lotta per la verità di suo nonno Vincenzo al podcast, online su Spotify e YouTube ...

Migranti, Morani (Pd): a Ponte Galeria un lager, chiudere Cpr - Migranti, morani (Pd): a Ponte Galeria un lager, chiudere Cpr - Roma, 9 mag. (askanews) – Il Cpr di Ponte Galeria a Roma “è un lager, un luogo di barbarie in cui le persone vengono trattate come fantasmi, senza che siano garantiti standard di vita minimi. Un campo ...

Europee: Morani, ‘se eletta mi faccio bionda’ - Europee: morani, ‘se eletta mi faccio bionda’ - Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Se vengo eletta al Parlamento europeo mi faccio bionda, non l’ho mai fatto prima ma in caso di elezione prometto di tingerli”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da ...