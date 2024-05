Lecce-Udinese 0-2 - gol di Lucca e Samardzic

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – L’vince aper 2-0 oggi nel match della 36esima giornata e conquista tre punti fondamentali nella corsa verso la salvezza. I bianconeri si impongono grazie ai gol dial 36? eall’85’ ed escono dalla zona retrocessione a due giornate dalla fine del campionato, agganciando il Cagliari al 15° posto in classifica con 33 punti, uno in meno del Verona e uno in più di Empoli e Frosinone. I salentini, già salvi e battuti dopo 4 risultati utili di fila, restano fermi a quota 37 in 13/a posizione. I padroni di casa partono meglio e si rendono pericolosi al 5?. Almqvist se ne va sulla destra imbeccato bene da un lancio lungo, guadagna il fondo e serve Krstovic a rimorchio: girata di prima su cui è determinante la chiusura di Perez. All’11’ ancora un’iniziativa di Krstovic che in ...