Sondaggio politico, Fratelli d’Italia sale e Pd scende: i dati - sondaggio politico, fratelli d’Italia sale e Pd scende: i dati - (Adnkronos) – fratelli d'Italia cresce, il Pd cala, il M5S sale. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto di oggi, 13 maggio, a meno di un mese dalle elezioni europee di ...

Sondaggi, sale un partito della maggioranza. In calo gli altri due - Sondaggi, sale un partito della maggioranza. In calo gli altri due - Sondaggi, Meloni torna a salirefratelli d'Italia di Giorgia Meloni in lieve crescita. Il Partito democratico di Elly Schlein in leggero calo.

Poliittiset gallupit: Italian veljesten negatiivinen ennätys. Single Bonino-Renzi -lista - Poliittiset gallupit: Italian veljesten negatiivinen ennätys. Single Bonino-Renzi -lista - Un nuovo record negativo per fratelli d’Italia, crescita di Forza Italia sekä calo della lista unica Bonino-Renzi: ecco i risultati dei sondaggi politici secondo la Supermedia Agi/Youtrend. I ...