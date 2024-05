La Fiorentina batte il Monza - adesso cambia tutto | che guaio per il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilprova in questo finale di stagione a limitare i danni. La lotta per l’ottavo posto è entrata nel vivo, e il risultato dellapuò essere decisivo Con la Serie A che si avvia verso la conclusione, ildeve iniziare a pensare a tutte le combinazioni di risultati possibili per accedere alla prossima Conference League, ultima competizione europea raggiungibile dagli ex campioni d’Italia. Particolare attenzione va riservata alla, che può risultare decisiva per gli azzurri in due modi: per la finale di Conference, che se vinta dai viola, garantirebbe alla nona classificata di A l’accesso alla competizione; per i risultati in campionato, perché la bagarre tra i gigliati e i partenopei per l’ottavo posto è entrata nel vivo, a cui vuole aggiungersi il Torino di Urbano Cairo. Il club di ...