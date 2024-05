Sesto - tre spettacoli dedicati a Kafka nel centenario della sua scomparsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Firenze, 13 maggio 2024 - Tre momenti da “Il Processo” di Franz, tre udienze in cui le parole faranno sprofondare il pubblico, insieme all’impiegato di banca Josef K., nel gorgo di un implacabile procedimento penale senza via d’uscita. Nel, la Biblioteca Ernesto Ragionieri diFiorentino (Firenze) ricorda lo scrittore boemo con la rassegna “Tre udienze”, produzione originale che la compagnia teatrale Archivio Zeta presenta in anteprima mazionale: tre letture teatrali in programma lunedì 20 maggio, lunedì 27 maggio (entrambe ore 19) e lunedì 3 giugno 2024 (ore 21.15). Gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione, online su bit.ly/palco2024 o via telefono al numero 055.4496851. Progetto ...