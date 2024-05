Italgas avvia trattativa per l’acquisto di 2i Rete Gas | operazione da 4-5 miliardi

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’, azienda leader in Italia nella distribuzione del gas che ha come primo socio Cassa Depositi e Prestiti, ha annunciato di averto unavolta a rilevare il 100 per cento di 2iGas, sua principale concorrente sul mercato di riferimento. In questa fase, a quanto si apprende dastessa, è in corso l’esame dei conti della società bersaglio dell’offerta d’acquisto, al termine della quale verrà effettuata un’offerta vincolante per i suoi azionisti. Si ricorda che si fa riferimento nello specifico al fondo infrastrutturale F2i, i francesi di Ardian e gli olandesi di Apg. L’d’acquisto è stato stimata tra i 4 e i 5di euro.vuole comprare 2iGas Al termine della fase di ...

