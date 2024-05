Cuadrado - il futuro sembra ormai scritto | le mosse dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) Per Juanilall’Interessere. Analizzando il suo contributo in stagione e la sua situazione contrattuale, le prossimesono facilmente intuibili. STAGIONE DIFFICILE – Arrivato la scorsa estate tra i mugugni di molteplici tifosi– dovuti principalmente ai suoi comportamenti in maglia Juventus – Juanva dover (e poter) dare quel qualcosa in più alla fascia destra nerazzurra, in sostituzione di Denzel Dumfries. La realtà si è però rivelata ben diversa: solo nove le sue presenze in campionato (seppur con due assist), principalmente a causa dei numerosi problemi fisici che lo hanno anche portato a doversi operare a dicembre al tendine d’Achille e ...