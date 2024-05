Senza abusare di Ennio Flaiano e delle due arcinote categorie in cui si dividono i fascisti, ovvero i fascisti e gli antifascisti, nelle more del 25 aprile più divisivo della storia repubblicana, un 12 aprile e mezzo se vogliamo salutare come ha ...

Arezzo: furto di notte in punto scommesse a Terranuova Bracciolini. Portata via cassaforte con 10mila euro - Arezzo: furto di notte in punto scommesse a Terranuova Bracciolini. Portata via cassaforte con 10mila euro - Furto nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 maggio 2024 al punto scommesse Snai di Poggilupo nel comune di Terranuova Bracciolini ...

Isola, Joe Bastianich ha temporaneamente abbandonato il programma - Isola, Joe Bastianich ha temporaneamente abbandonato il programma - Il concorrente è stato portato in infermeria per accertamenti medici, perché durante la notte ha rigettato ripetutamente. Per sapere se lo chef potrà o meno proseguire il proprio percorso nel reality ...

furto presso un punto scommesse: bottino da 10mila euro - furto presso un punto scommesse: bottino da 10mila euro - Nella notte scorsa, a Terranuova Bracciolini, è avvenuto un furto presso un punto scommesse Snai, con un bottino di diecimila euro. I ladri, quattro ...