Meteo - Italia spaccata fra temporali e caldo africano

Italia spaccata in due tra temporali e caldo africano : le previsioni meteo (Adnkronos) – Nel corso dei prossimi giorni l'Italia sarà letteralmente spaccata in due: da una parte temporali, anche violenti e con rischio di grandine, dall'altra invece una prima fiammata africana in grado di far schizzare le temperature ben ...

Italia spaccata in due tra temporali e caldo africano : le previsioni meteo (Adnkronos) – Nel corso dei prossimi giorni l'Italia sarà letteralmente spaccata in due: da una parte temporali, anche violenti e con rischio di grandine, dall'altra invece una prima fiammata africana in grado di far schizzare le temperature ben ...