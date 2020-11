Dayane Mello stronca Tommaso Zorzi e Oppini: “Mi fanno vomitare” (Di lunedì 23 novembre 2020) Dayane Mello, tra una confessione e l’altra con Adua Del Vesco al GF Vip, ha stroncato l’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Dayane Mello aveva iniziato quest’avventura nella casa del Grande Fratello Vip non nascondendo una certa simpatia nei confronti di Francesco Oppini. Simpatia che è stata subito bloccata dal diretto interessato, facendole intendere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 23 novembre 2020), tra una confessione e l’altra con Adua Del Vesco al GF Vip, hato l’amicizia tra Francescoaveva iniziato quest’avventura nella casa del Grande Fratello Vip non nascondendo una certa simpatia nei confronti di Francesco. Simpatia che è stata subito bloccata dal diretto interessato, facendole intendere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

