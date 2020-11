Borussia Dortmund, positivo Reinier Jesus. Negativi tutti gli altri tamponi sul gruppo squadra (Di lunedì 23 novembre 2020) Reinier Jesus positivo al Coronavirus. A comunicarlo, il Borussia Dortmund, alla vigilia del match di Champions League contro il Club Brugge. Il club tedesco ha rassicurato che il giocatore non ha viaggiato con gli altri componenti della squadra nella gara di sabato contro l’Hertha Berlino. Infatti, tutti gli altri membri, tra staff e giocatori, sono risultati Negativi ai tamponi odierni. Al momento l’under 23 brasiliano è asintomatico e quindi in isolamento domiciliare, come previsto dai protocolli sanitari. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020)al Coronavirus. A comunicarlo, il, alla vigilia del match di Champions League contro il Club Brugge. Il club tedesco ha rassicurato che il giocatore non ha viaggiato con glicomponenti dellanella gara di sabato contro l’Hertha Berlino. Infatti,glimembri, tra staff e giocatori, sono risultatiaiodierni. Al momento l’under 23 brasiliano è asintomatico e quindi in isolamento domiciliare, come previsto dai protocolli sanitari. SportFace.

