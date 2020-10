Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore: superata la soglia dei 30.000 casi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 ottobre Nella giornata del 30 ottobre si contano più di 30.000 casi di Coronavirus, mentre i decessi registrati nelle ultime 24 ore tornano sotto quota 200. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sonno 215.085, 13.633 in più rispetto a quelli processati nella giornata precedente. Per quanto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 30 ottobre Nella giornata del 30 ottobre si contano più di 30.000di, mentre i decessi registrati nelle24 ore tornano sotto quota 200. I tamponi processati nelle24 ore sonno 215.085, 13.633 in più rispetto a quelli processati nella giornata precedente. Per quanto ...

Superati i trentamila nuovi casi di coronavirus in un giorno in Italia, da ieri ci sono stati 31.084 contagi in piu’ a fronte di 215.085 tamponi effettuati, mai cosi’ tanti. L’indice tra contagi e ...

Superati i trentamila nuovi casi di coronavirus in un giorno in Italia, da ieri ci sono stati 31.084 contagi in piu' a fronte di 215.085 tamponi effettuati, mai cosi' tanti. L'indice tra contagi e ...