La decisione dell’Aifa: i farmaci ormonali per le persone trans ora saranno gratuiti. Arcigay: “Una rivoluzione” (Di giovedì 1 ottobre 2020) A neanche 24 ore dalla decisione dell’Emilia Romagna di rendere gratuiti per le persone trans i farmaci necessari per la Terapia ormonale sostitutiva, sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale due “determine” dell’Agenzia italiana del farmaco che sanciscono lo stesso principio in tutto il Paese. A partire da oggi, quindi, chiunque abbia deciso di sottoporsi alla Terapia per adeguare il proprio corpo al genere che sente più suo, potrà recarsi in farmacia con l’apposita prescrizione medica e ottenere gratis i medicinali di cui ha bisogno. Sarà il Sistema sanitario nazionale a rimborsarne il costo. Le associazioni lgbt+ la definiscono “una rivoluzione” attesa da anni. Per Arcigay si mette fine “a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) A neanche 24 ore dalladell’Emilia Romagna di rendereper lenecessari per la Terapia ormonale sostitutiva, sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale due “determine” dell’Agenzia italiana del farmaco che sanciscono lo stesso principio in tutto il Paese. A partire da oggi, quindi, chiunque abbia deciso di sottoporsi alla Terapia per adeguare il proprio corpo al genere che sente più suo, potrà recarsi ina con l’apposita prescrizione medica e ottenere gratis i medicinali di cui ha bisogno. Sarà il Sistema sanitario nazionale a rimborsarne il costo. Le associazioni lgbt+ la definiscono “una rivoluzione” attesa da anni. Persi mette fine “a ...

