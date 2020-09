Contro la violenza un cerotto non basta: la Campagna Indifesa e il nuovo spot di Terre Des Hommes (Di martedì 29 settembre 2020) Ce lo racconta la cronaca di ogni giorno, non solo in luoghi remoti ma anche davanti a casa nostra: la violenza di genere ha molte facce. È fatta di abusi, discriminazioni, minacce, non solo fisiche ma psicologiche. Omofobia, misoginia, razzismo… Sono tutte la stessa cosa: violenza. Per superarla occorre una visione comune di giustizia e uguaglianza, un impegno a diffonderla e determinazione. X Che cos’è la Campagna Indifesa di Terre des Hommes È questo l’obiettivo del nuovo spot per la Campagna Indifesa di Terre des Hommes, realizzato dal think tank Moovie ON. Un potente messaggio di accusa verso una società che troppo spesso ... Leggi su iodonna (Di martedì 29 settembre 2020) Ce lo racconta la cronaca di ogni giorno, non solo in luoghi remoti ma anche davanti a casa nostra: ladi genere ha molte facce. È fatta di abusi, discriminazioni, minacce, non solo fisiche ma psicologiche. Omofobia, misoginia, razzismo… Sono tutte la stessa cosa:. Per superarla occorre una visione comune di giustizia e uguaglianza, un impegno a diffonderla e determinazione. X Che cos’è ladidesÈ questo l’obiettivo delper ladides, realizzato dal think tank Moovie ON. Un potente messaggio di accusa verso una società che troppo spesso ...

