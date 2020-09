Coronavirus nel mondo, oltre 30 milioni di contagi. Usa sotto choc (Di venerdì 18 settembre 2020) oltre 30 milioni di infezioni da SARS-CoV-2 si sono registrate nel mondo e oltre 943.000 persone sono morte per la COVID-19, la malattia provocata dal Coronavirus. Lo ha calcolato la Afp, basandosi su fonti ufficiali, a partire dallo scoppio della pandemia in Cina. Più della metà dei contagi è stata registrata negli Stati Uniti, India e Brasile, i tre paesi più colpiti con 6.650.570 (197.364 vittime), 5.118.253 (83.198 vittime) e 4.419.083 casi ( 134.106 morti).Tuttavia, il ritmo della pandemia sembra stabilizzarsi a livello globale, con un ulteriore milione di casi rilevati circa ogni 4 giorni da metà luglio. Ci sono voluti 94 giorni dall'annuncio del primo caso ufficiale in Cina all'identificazione di un milione di infezioni in tutto il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 settembre 2020)30di infezioni da SARS-CoV-2 si sono registrate nel943.000 persone sono morte per la COVID-19, la malattia provocata dal. Lo ha calcolato la Afp, basandosi su fonti ufficiali, a partire dallo scoppio della pandemia in Cina. Più della metà deiè stata registrata negli Stati Uniti, India e Brasile, i tre paesi più colpiti con 6.650.570 (197.364 vittime), 5.118.253 (83.198 vittime) e 4.419.083 casi ( 134.106 morti).Tuttavia, il ritmo della pandemia sembra stabilizzarsi a livello globale, con un ulteriore milione di casi rilevati circa ogni 4 giorni da metà luglio. Ci sono voluti 94 giorni dall'annuncio del primo caso ufficiale in Cina all'identificazione di un milione di infezioni in tutto il ...

