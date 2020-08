Coronavirus, Atletico Madrid: tamponi Uefa tutti negativi (Di giovedì 13 agosto 2020) LISBONA, PORTOGALLO, - Sospiro di sollievo per l' Atletico Madrid : come riportato da Marca anche la serie di tamponi effettuati in Portogallo dall' Uefa ha dato esito negativo. Dopo i due casi di ... Leggi su corrieredellosport

LISBONA (PORTOGALLO) - I tamponi per la ricerca del Coronavirus a cui si sono sottoposti giocatori e staff dell'Atletico Madrid sono tutti negativi. Il test è stato effettuato ieri dai medici della Ue ...

LISBONA (PORTOGALLO) - Sospiro di sollievo per l'Atletico Madrid: come riportato da Marca anche la serie di tamponi effettuati in Portogallo dall'Uefa ha dato esito negativo. Dopo i due casi di positi ...

