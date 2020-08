Un chimico olandese ha realmente messo in guardia dai rischi per la salute provocati dalla punta del cono gelato (Di lunedì 10 agosto 2020) Lunedì 10 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo, pubblicato il 29 luglio 2019 dal sito web del quotidiano Il Messaggero e intitolato: «Non resisti alla punta del cono gelato? Cosa contiene e i rischi per la salute». Secondo l’articolo, «il cibo preferito da grandi e piccoli durante i mesi più caldi può rivelarsi più deleterio di quanto pensiamo» e questo a causa dei grassi saturi contenuti nella punta del cono gelato. A mettere in guardia dal pericolo sarebbe stato Bert Weckhuysen, «un chimico dell’Università di Utrecht» che ... Leggi su facta.news

Si stiamo parlando proprio di quella punta piena di cioccolato alla fine del gelato. Quel momento che aspetti non appena compri il gelato. Pensate che ci sono persone che iniziano a mangiare il gelato ...

