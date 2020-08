Esplosione a Beirut, parla il militare italiano ferito: «Io sono stato fortunato, ma altre persone no. Il mio pensiero va al popolo libanese» – Il video (Di giovedì 6 agosto 2020) Si scava senza sosta, sono 135 al momento le vittime accertate, migliaia i feriti, 300mila sfollati. Tra le persone che hanno vissuto sulla propria pelle l’Esplosione che ha sventrato Beirut, capitale del Libano, anche il militare italiano Roberto Caldarulo. Il caporal maggiore è rimasto ferito nell’Esplosione. Non ha riportato ferite gravi, ma nelle sue orecchie risuona ancora il suono fortissimo dell’Esplosione: «È stato un boato indescrivibile», dice in un video diffuso dall’agenzia di stampa Ansa, braccio fasciato. «Era una normale giornata di lavoro. Dopo l’Esplosione c’è stato un ... Leggi su open.online

