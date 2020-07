Juventus Campione d’Italia, Bonucci: “Scudetto più bello e più difficile. Abbiamo dato tutto” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nove scudetti consecutivi per la Juventus.In occasione della trentaseiesima giornata di Serie A, sul campo dell'Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Sampdoria: grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi, i bianconeri hanno conquistato il nono scudetto consecutivo, regalando a Maurizio Sarri il primo titolo italiano della sua carriera.Al termine del match il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua gioia per aver raggiunto l'obiettivo:"È il successo più bello, pure il più difficile. Abbiamo iniziato un percorso nuovo con tanto scetticismo attorno, ... Leggi su mediagol

