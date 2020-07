Gruppo FS, #lePersoneEilFare: l’AD Gianfranco Battisti incontra giovani talentuosi ferrovieri (Di sabato 25 luglio 2020) (Teleborsa) – L’Amministratore Delegato di FS Italiane, Gianfranco Battisti, ha incontrato giovani dipendenti, appartenenti a diverse famiglie professionali, in rappresentanza di tutte le società del Gruppo per valorizzare e incentivare percorsi di sviluppo sostenibile. Di questi, circa la metà sono donne, perché la diversity & inclusion è tra i principi cardine di FS Italiane. Proprio Gianfranco Battisti è Ambasciatore Europeo per la diversità, nominato dalla Commissaria Europea ai Trasporti Violeta Bulc. “Sostenibilità, innovazione e digitalizzazione a supporto delle infrastrutture nel nostro Paese e anche all’estero. È la base per i prossimi anni su cui stiamo costruendo, insieme ai ... Leggi su quifinanza

