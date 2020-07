15enne aiuta una donna in difficoltà ma un passante lo caccia: «Mulatto, torna al tuo Paese» (Di venerdì 17 luglio 2020) Deplorevole episodio di razzismo avvenuto a Grugliasco, in provincia di Torino. Un ragazzino di 15 anni, italiano ma Mulatto, è stato insultato da un uomo mentre stava soccorrendo una donna che si era appena sentita male a viale Gramsci. Il passante, vedendo la scena, si è avvicinato al giovane e gli ha detto: «Levati che non la lasci respirare e tornatene al tuo Paese». LEGGI ANCHE –> Il mondo si rivolta contro il razzismo e in Italia vandalizziamo un simbolo per i migranti morti in mare L’episodio è stato denunciato su Facebook dalla mamma Katia: « A scuola aveva fatto un corso di primo intervento e si è ricordato quelle prime nozioni e si è dato da fare per aiutare la donna. Le ha alzato le ... Leggi su giornalettismo

