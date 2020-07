Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 16 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) I numeri coronavirus 16 luglio mostrano un andamento della curva dei contagi nell’estate 2020 in Italia simile a quello degli scorsi giorni, seppure con dati in aumento rispetto alle scorse 24 ore. Nella giornata di oggi, stando ai monitoraggi del ministero della Salute, si segnala un numero di nuovi contagiati da coronavirus pari a 230 persone. Le ultime 24 ore hanno segnato la morte di 20 persone. Il dato dei morti sale oggi sopra la soglia delle 35 mila vittime. Le persone attualmente positive hanno subito – rispetto a ieri – un calo di 20 persone e si attestano a 12.473 in tutta la penisola. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di ... Leggi su giornalettismo

