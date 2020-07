Coronavirus in Italia, quasi in 9 casi su 10 è stato proprio il virus la causa di morte (Di giovedì 16 luglio 2020) Istat e Iss hanno analizzato circa 5 mila schede e hanno definito la distinzione tra decessi «per» Coronavirus e «con» Coronavirus. «Sars-CoV-2 può rivelarsi fatale anche da solo» Leggi su corriere

Corriere : Covid: stop agli arrivi in Italia da Serbia, Montenegro e Kosovo - SkyTG24 : Coronavirus, il Guardian: 'Così l'Europa ha ignorato l'Sos italiano a fine febbraio' - SkyTG24 : Coronavirus, a New York crollano affitti e le case si svuotano. E in Italia che succede? - Aleajactaest31 : Coronavirus in Italia, quasi in 9 casi su 10 è stato proprio il virus la causa di morte - Annaelegalita : RT @nonstoasinistra: La soluzione peggio del problema ? ?? Bill Gates Prevede 700.000 Vittime Dalla Vaccinazione per Coronavirus: 'Un danno… -