Manuel Bortuzzo, paralizzato da un anno celebra la sua 'rinascita' con un tatuaggio (FOTO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Manuel Bortuzzo e la sua rinascita: la celebrazione un anno dopo con un tatuaggio molto eloquente Manuel Bortuzzo vuole raccontare tutto quello che ha passato e soprattutto, la sua rinascita. Infatti, da qualche giorno ha presentato il suo tatuaggio dopo lo sparo che gli ha cambiato la vita. La notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, l'atleta è stato ferito in un agguato all'Axa nella periferia di Roma. Era rimasto paralizzato e per il nuotatore non c'è stata più possibilità di utilizzare gli arti inferiori. I due giovani che hanno compiuto questo agguato sono stati condannati a 16 anni ed ora lui sta seguendo la riabilitazione per riuscire a riprendere parte della mobilità. È chiaro che spera di tornare a camminare, ma quello che dice è che ora grazie ad una patente speciale è riuscito a tornare alla guida. Dopo aver lottato contro la morte, si è reso conto di quanto è

