Elezioni regionali, tracollo Cinque stelle: dalla culla alla tomba (Di lunedì 27 gennaio 2020) In Emilia Romagna il Movimento fondato da Grillo, e retto oggi da Crimi, va peggio persino di dieci anni fa: 5,4 per cento alla terza proiezione, alle origini nel 2010 conquistò il 7 per cento. A lumicino pure in Calabria. I 309 parlamentari M5S, da ora, sono tecnicamente dei morti viventi. Da domani tutto balla. Anche le caselle del governo? Elezioni Emilia-Romagna: Bonaccini davanti a Borgonzoni per exit poll e proiezioni" Elezioni regionali Calabria: Jole Santelli e il centrodestra vincono di oltre venti punti" espresso.repubblica

