Anticipazioni Tempesta d’Amore Puntate Tedesche: Nadja Finge la Gravidanza! (Di domenica 26 gennaio 2020) Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche: la perfida Nadja sta per mandare all’aria la relazione tra Tim e Franzi, mentre Jessica corona il suo sogno… In questa sedicesima stagione, la principale antagonista è Nadja. Come abbiamo visto, la storia d’amore principale è quella tra Tim e Franzi, ma ovviamente, come in ogni soap che si rispetti, c’è bisogno anche del personaggio crudele. La perfida Nadja è pronta a tutto pur di separare la coppia, anche a Fingere una gravidanza… Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche: Nadja falsifica il test di Gravidanza! Dopo la partenza di Denise e Joshua, coppia contrastata dalla folle Annabelle, Tempesta d’amore ha lasciato spazio a due nuovi protagonisti. Si tratta di Tim e Franzi. La ragazza, in cerca del suo principe azzurro, si è subito innamorata di Tim, soprattutto quando questo le ... uominiedonnenews

