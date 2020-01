Calcio, Serie A 2020: l’Inter acquista Victor Moses. Domani visite e firma (Di martedì 21 gennaio 2020) Antonio Conte riceve un altro rinforzo per la sua Inter. Dopo l’acquisto di Ashley Young, i nerazzurri piazzano un altro colpo sempre sulla fascia. Infatti è arrivato a Milano in serata il nigeriano Victor Moses. Domani ci saranno le visite e poi l’ex Chelsea firmerà con i nerazzurri. Operazione in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea con l’Inter che a questo punto potrebbe cedere Valentino Lazaro nei prossimi giorni. Moses ha giocato nell’ultimo anno solare al Fenerbahce, in prestito proprio dal Chelsea. Venti presenze e cinque gol con il club turco. E’ stata una chiara scelta di Antonio Conte, con cui il nigeriano si era trovato benissimo al Chelsea. Il tecnico italiano aveva puntato moltissimo su Moses, trasformandolo da attaccante ad esterno tutta fascia nel suo 3-5-2, posizione che andrà a ricoprire anche in maglia nerazzurra. Clicca qui ... oasport

