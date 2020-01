2020 in anteprima: Half-Life: Alyx promette azione con la fluidità e lo splendore di un trucco di magia (Di martedì 7 gennaio 2020) Ora che 2020 è qui, diamo uno sguardo ad alcuni dei nuovi giochi dell'anno che ci hanno incuriosito.Non riesco a smettere di rivedere il trailer di Half-Life: Alyx, e non solo perché è uno dei teaser più elegantemente mostrati degli ultimi anni. Non è solo perché è un altro gioco di Half-Life. Non è solo perché lo sto scansionando alla ricerca di indizi su ciò che ci aspetta per il futuro.È a causa della fluidità della cosa - e immagino che ciò significhi la fluidità del personaggio principale. Half-Life: Alyx prende la pistola a gravità e la posa sulle tue mani. Ingegnoso! Ma non è tutto: spingere gli oggetti da parte per ottenere una visione migliore, strappare oggetti dalle guardie distanti, o sparare proiettili centrando in velocità il bersaglio.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

