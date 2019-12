Il reveal trailer di Xbox Series X è un plagio? Due sviluppatori accusano Microsoft (Di lunedì 23 dicembre 2019) Molto probabilmente avrete già visto il reveal trailer con cui Microsoft ha finalmente svelato al mondo il design della nuova Xbox Series X ai recenti TGA 2019. Ebbene, proprio questo video è tornato al centro dell'attenzione, perché sembra in realtà un plagio.Stando a quanto affermato dal creatore di Everything, David O'Reilly, e dall'artista digitale, Nicolas Boritch, il video in questione avrebbe decisamente troppe somiglianze con alcune loro creazioni.Nello specifico, Boritch accusa Microsoft di aver utilizzato una sua animazione risalente al 2015, dove un fascio di luce su un'ambientazione scura fa esplodere gli oggetti toccati dal raggio. L'artista ha pubblicato un tweet che mette a confronto il suo lavoro con il trailer di Xbox Series X.Leggi altro...

