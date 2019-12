Wonder Woman 1984 | la risposta di Brie Larson al trailer

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ha postato ildisu Twitter chiedendo consigli su come viaggiare nel tempo sino al giorno dell'uscita del film. Non c'è nessuna rivalità tra Captain Marvel ea giudicare dalla reazione dialla diffusione online delcon le prime immagini di. Anchenon vede infatti l'ora di poter vedere le nuove avventure di Diana Prince sul grande schermo, tanto da postare ilsul suo account Twitter da vera fan della prima ora. "Siri come posso viaggiare nel tempo per poter arrivare al 5 giugno 2020?", questa è la domanda divertita dipostata sui social in cui chiede al dispositivo vocale della Apple un modo per poter andare ...

