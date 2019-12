Kingdom Hearts III | il DLC ReMIND si mostra in un nuovo trailer durante gli State of Play

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019)loofdiStation, Sony ha confermato cheIII:verrà lanciato il 23 gennaio su PS4. Si prevede quindi che Xbox One riceverà il componente aggiuntivo un mese dopo.è suddiviso in due diverse opzioni di acquisto. La prima versione ha un costo di 30 dollari e contiene il DLC, una dozzina di battaglie tra boss e alcune nuove funzionalità. La seconda invece ha un costo di 40 dollari e include tutte le cose precedenti oltre ad un video di un concerto.Attualmente il DLC è disponibile per essere preordinato. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alpubblicatola diretta streaming daStation.Leggi altro...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Nuovo trailer per il DLC #KingdomHearts3ReMIND. - Eurogamer_it : Nuovo trailer per il DLC #KingdomHearts3ReMIND. - Croce_Alberto : #stateOfPlay il premium DLC di KINGDOM HEARTS III in arrivo il 23 Gennaio 2020 ?? -