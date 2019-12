Infortunio Douglas Costa | vicino il rientro | ecco quando sarà a disposizione

juvedipendenza

(Di lunedì 9 dicembre 2019)– Maurizio Sarri ha gli uomini contati per la sfida di Champions League con il Bayer Leverkusen. Fortunatamente la pratica qualificazione, con annesso primo posto finale nel girone, è già messa in caldo. Mentre per il match di domenica prossima contro l’Udinese, dove i bianconeri dovranno vincere a tutti i costi dopo la frenata delle ultime due giornate, 1 punto tra Sassuolo e Lazio, il tecnico bianconero recupererà due dei cinque giocatori attualmente ai box. Si tratta di Ramsey e soprattutto di, pronto contro l’Udinese Lo rivela l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Capitolo a parte rappresentano Rodrigo Bentancur e il lungodegenti Giorgio Chiellini, obiettivotra febbraio e marzo e Sami Khedira,tra febbraio e marzo. Dunque due rientri fondamentali per riprendere la marcia in campionato. ...

Coke_87 : RT @tancredipalmeri: Tutti i miei primi 5 giocatori più pagati all'asta fuori per infortunio: Zapata, Milik, Alexis Sanchez, Douglas Costa,… - tancredipalmeri : Tutti i miei primi 5 giocatori più pagati all'asta fuori per infortunio: Zapata, Milik, Alexis Sanchez, Douglas Cos… - Alessandro_Ill : 'Verrà valutato giorno per giorno' significa CATASTROFE NUCLEARE, perché è la stessa cosa che si dice di Douglas Co… -