Mafia | ad Altamura sgominato il clan D' Abramo - Sforza | 50 arresti tra Bari e Roma

Fonte : repubblica

(Di venerdì 15 novembre 2019) Operazione all'alba dei carabinieri. Imprenditore imprenditore vittima di estorsioni avrebbe un funzionario amministrativo in servizio alla Regione Puglia, per accelerare l'emissione dei mandati di pagamento

