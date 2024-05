Studenti chiedono di poter finire l’anno scolastico un mese prima per lavorare - il preside accetta

(Di sabato 11 maggio 2024) Niccolò Loi e Alessio Bertolami hanno meno di 18 anni e stanno concludendo il quarto annoall’istituto Ipia-Amsicora di Olbia, in Sardegna. Hanno un desiderio: iniziare aper la stagione estiva già da metà maggio, così da racimolare un po’ di soldi in più. Per questo hanno deciso di bussare alla porta delGianluca Corda: “State scherzando?”, ha detto inizialmente il dirigente. Poi però ha voluto approfondire la questione, e ha scoperto che glihanno concluso tutto le verifiche delcon ottimi risultati. Inoltre, nei mesi, hanno accumulato pochissimi giorni di assenza. Dopo aver consultato i docenti, ha dunque deciso di accordare loro un permesso speciale: potranno concluderecon un ...

