Francesco Bagnaia analizza il suo ritiro | Qualcosa di strano sulla moto e quella caduta nelle qualifiche…

(Di sabato 11 maggio 2024) Un epilogo decisamente amaro perquello della Sprint Race di Le Mans (Francia), sede del quinto appuntamento del Mondiale 2024 diGP. Sul circuito transalpino le attese erano molte perché nel corso delle prove libere e delle stesse qualifiche Pecco aveva messo in mostra un passo estremamente veloce. La, però, nell’ultimo tentativo del time-attack è costato l’impiego della-1 e per precauzione il team ha deciso di usare nella Sprint la-2. Il rendimento però non è stato all’altezza della situazione: partenza completamente sbagliata e problemi non meglio precisati da subito. La conclusione è stato un, con gesto di stizza annesso del campione del mondo in carica., visto il successo odierno dello spagnolo ...

