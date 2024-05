Frusta il figlio disabile con un caricabatteria perché non impara il Corano | assolto

A Rimini, un quarantaseienne straniero è comparso in tribunale con l'accusa di maltrattamenti aggravati. Avrebbe insultato e picchiato più volte il figlio , anche frustandolo, quando il minore non voleva o non riusciva a leggere il Corano

Un uomo è stato assolto dalle accuse di lesioni gravi sul figlio , perché l'accusa di lesioni gravi è stata derubricata a percosse, perseguibile per querela, non effettuata dalla moglie

