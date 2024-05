ASCENSIONE DEL SIGNORE - Commento al Vangelo secondo Marco 16,15-20

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 11 maggio 2024) Celebriamo oggi la Solennità dell’delGesù, posta dopo quaranta giorni dalla sua Resurrezione e prima della Solennità di Pentecoste. Infatti, dopo la sua Resurrezione, Gesù resta con i suoi discepoli per quaranta giorni istruendoli ed educandoli alla missione che avrebbero dovuto iniziare dopo la discesa della Spirito Santo (Pentecoste). Con questa solennità si conclude la vita terrena di Gesù nel suo corpo fisico, si unisce a Dio Padre, nell’attesa della sua seconda e definitiva venuta sulla terra per giudicare ogni cosa. Questa Solennità è molto antica e già all’inizio del IV secolo troviamo traccia in Eusebio (265-340), vescovo di Cesarea, nell’opera De solemnit pascali. Ogni domenica e festività proclamiamo nel Credo degli Apostoli questa verità di fede con queste parole: «Gesù è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di ...