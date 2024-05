LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | si staccano Zan - Plapp e Lutsenko

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.20 Paret-Peintre, Bardet, Verre, Storer, Geschke e Steinhauser sono i sei fuggitivi superstiti. Per loro 22? di vantaggio sul gruppetto maglia rosa. 16.20 Non ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.03 Scende sotto il minuto il vantaggio dei battistrada: 58?. 16.02 Per come si è messa la tappa, non si vede chi possa battere Pogacar per il successo di ...