LIVE Napolitano-Shang 6-7 - 6- - 6 -0, ATP Roma 2024 in DIRETTA | credici -te, sei nei sedicesimi! E la top 100 si avvicina…

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-JARRY LADI NARDI-RUNE DALLE 20.30 Si chiude qui ladell’impresa di Stefano, che accede al 3° turno non facendo rimpiangere i quattro uomini Davis azzurri. Un saluto sportivo e un grande ringraziamento. Il tennis è anche, se non soprattutto, questo! 16.32 La felicità per l’azzurro è enorme. Adesso, tempo di recuperare e godersi il momento e pensare al prossimo avversario. Il cileno Nicolas Jarry è sicuramente difficile da battere, ma per una braccio e testa libera nulla è precluso! 16:30 Se l’azzurro batterà Nicolas Jarry, giustiziere di Arnaldi, sarà il decimo italiano in top 100! 16:28 Con questo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.20 Paret-Peintre, Bardet, Verre, Storer, Geschke e Steinhauser sono i sei fuggitivi superstiti. Per loro 22? di vantaggio sul gruppetto maglia rosa. 16.20 Non ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-JARRY LA DIRETTA LIVE DI NARDI-RUNE DALLE 20.30 40-30 LO SLICE!!!!! LO SMASH A CAMPO VUOTO!!!!! 30-30 Largo il rovescio in recupero dell’azzurro. 30-15 Gran risposta del cinese ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.29 Si avvicina il tratto più duro della salita. 16.27 8 km all’arrivo. C’è Majka davanti a tirare, ma non a tutta: infatti Paret-Peintre guadagna e ora può ...

Genoa – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Genoa – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Genoa - Sassuolo di Domenica 12 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie A ...

Napoli Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A - Napoli Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A - Napoli Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A in programma stasera, sabato 11 maggio 2024, alle ore 18 ...

Granada – Real Madrid: diretta live e risultato in tempo reale - Granada – Real Madrid: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Granada - Real Madrid di Sabato 11 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35° giornata de LaLiga ...