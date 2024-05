Arezzo - incidente stradale | cade con la moto a Stia E’ gravissimo

La tragedia è avvenuta questa notte , 11 maggio, intorno all’1 in località Ruscello Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arezzo , i vigili del fuoco, e i sanitari del 118 con i mezzi della Croce Bianca di Monte San Savino, dell’automedica ...

incidente mortale lungo la strada provinciale 21 all'altezza di Ruscello, in provincia di Arezzo . La vittima è un giovane 20enne, tre i feriti

Nel tardo pomeriggio di oggi, la centrale operativa di Arezzo ha registrato un intervento di emergenza in seguito all’investimento di un pedone in via Alessandro dal Borro. L’Incidente ha coinvolto un minore, che è stato prontamente trasportato al ...