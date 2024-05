Nadal - salutato a Roma come un re Bagno di folla per il tennista spagnolo VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 11 maggio 2024) Rafasaluta, e sottolineiamo saluta. Non le dice addio. Lodopo la sconfitta subita da Hurkacz ha affermato di non essere sicuro che questo sarà la sua ultima partecipazione al torneo che lo ha incoronato vincitore ben 10 volte: «Non ho mai detto che sarebbe stato il mio ultimo torneo qui a. L’ho detto di Madrid, ma qui è diverso, è una storia differente», queste le dichiarazioni diriportate dall’Ansa.saluta: «Non ho mai detto che fosse la mia ultima volta qui» «Non ho mai detto che fosse la mia ultima volta qui al 100%, magari al 98% – ha proseguito – Non mi aspettavo una cerimonia a fine partita, ma se mi ritirerò credo avranno tempo». Addio o meno, il pubblico al Foro Italico l’ha...