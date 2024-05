Napoli-Bologna sarà l’anticipo delle 18.00. Allo Stadio Maradona giunge un Bologna in forma che vorrà scrivere la pagina finale del capitolo qualificazione Champions. Una qualificazione tanto storica quanto meritata per i felsinei di Thiago Motta . ...

Bologna: Italiano in pole, ma spunta Sarri per il post Motta - bologna: Italiano in pole, ma spunta Sarri per il post motta - In casa bologna, nonostante l'incontro di fine stagione con Joey Saputo debba ancora avvenire, ci sono pochi dubbi sul fatto che Thiago motta saluterà al termine del campionato. Non sarà una questione ...

Napoli col Bologna: Toro spettatore interessato per l’Europa - Napoli col bologna: Toro spettatore interessato per l’Europa - Per andare in Europa, potrebbe bastare il 9^ posto: è ancora corsa all'Europa Ecco gli impegni delle avversarie ...

DIRETTA/ Napoli Bologna video streaming tv: trasferta ostica per i rossoblù (11 maggio 2024, Serie A) - DIRETTA/ Napoli bologna video streaming tv: trasferta ostica per i rossoblù (11 maggio 2024, Serie A) - Diretta Napoli bologna streaming, video e tv: il testa a testa, risultato live, azzurri e rossoblu si giocano l'accesso all'Europa.