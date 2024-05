Nascondeva chili di droga dentro le confezioni delle merendine | arrestato a Sesto San Giovanni

(Di sabato 11 maggio 2024) Gli agenti di polizia nel pomeriggio di ieri hannoSan(Milano) un uomo di 52 anni: nel suo box in via Marzabottooltre due chilogrammi di hashish in barrette, conservati indi svariate marche di dolciumi, e cocaina per un totale di 130 grammi.

Bologna, 11 maggio 2024 - Tutto è nato da una perquisizione in un appartamento di via Donato Creti, zona Bolognina. Qui gli agenti della polizia, durante un servizio di controllo, hanno trovato 700 grammi di hashish celati in vari punti della casa. ...

Due chili di droga in confezioni per merendine, arrestato - Due chili di droga in confezioni per merendine, arrestato - Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a Sesto San Giovanni (Milano) un italiano di 52 anni perchè in un box nascondeva oltre due chilogrammi di hashish in barrette, conservati in confezion ...

Nascondeva l'hashish nelle confezioni degli snack: arrestato un 34enne - nascondeva l'hashish nelle confezioni degli snack: arrestato un 34enne - Gli agenti della Bolognina Pontevecchio sono intervenuti in via Donato Creti per una perquisizione all'interno di un appartamento. Oltre alla droga, per un totale di 700 grammi, sono stati trovati anc ...

Droga camuffata da merendine e nascosta nel piumone: 34enne nei guai - Droga camuffata da merendine e nascosta nel piumone: 34enne nei guai - Una casa piena di droga. Panetti dentro confezioni che riproducevano goffamente gli incartamenti di merendine, e nascosti dentro il piumone del letto, nell’armadio e nelle scatole di scarpe. È quello ...