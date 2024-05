Lazio - Luis Alberto SALTA l’allenamento e niente convocazione | cos’è successo a Formello?

(Di sabato 11 maggio 2024)non era presente aldi oggi ae non è stato nemmeno convocato per l’Empoli La telenovelasembra non finire mai. Per quanto sia chiaro il futuro dello spagnolo, che aveva annunciato il suo addio alla, l’ex Liverpool continua a far parlare di sé. Questo volta, come riportato da

Lazio Empoli , ecco l’ultimo reportage per quanto concerne l’allenamento dei biancocelesti in vista della gara Ormai ci siamo domani la Lazio torna in campo per la gara interna di campionato contro l’ Empoli , fondamentale per la corsa europea ...

Lazio Empoli , ecco l’ultimo reportage per quanto concerne l’allenamento dei biancocelesti in vista della gara Ormai ci siamo domani la Lazio torna in campo per la gara interna di campionato contro l’ Empoli , fondamentale per la corsa europea ...

È rottura totale tra Luis Alberto e la Lazio : Tudor lo ha lasciato fuori d alla lista dei convoca ti in vista della partita contro l'Empoli per scelta tecnica .Continua a leggere

LAZIO, Luis Alberto non convocato contro l'Empoli - LAZIO, luis alberto non convocato contro l'Empoli - Alla vigilia di Lazio-Empoli, arriva un'esclusione a sorpresa per i bianco-celesti: luis alberto non figura tra i convocati per la gara di domani all'Olimpico. Secondo quanto raccolto da ...

Lazio, Tudor taglia Luis Alberto: le scelte sui convocati - Lazio, Tudor taglia luis alberto: le scelte sui convocati - Non ci saranno luis alberto, che oggi ha saltato la seduta di rifinitura, e Gila, che non ha ancora pienamente recuperato dall'infortunio. Presenti regolarmente, invece, Casale e Patric. Di seguito la ...

Lazio: Luis Alberto non convocato. Roma, Dybala torna disponibile - Lazio: luis alberto non convocato. Roma, Dybala torna disponibile - Lo spagnolo out contro l'Empoli. L'argentino di nuovo in campo. Alle 18.00 Napoli-Bologna. Camila Giorgi potrebbe avere problemi col fisco ...