Firenze - 86° Maggio Musicale | arrivano Riccardo Muti e i Wiener Philharmoniker 

(Di sabato 11 maggio 2024) In programma la Sinfonia n. 35 in rere K. 385, Haffner, di Wolfgang Amadeus Mozart e di Franz Schubert e la Sinfonia n. 9 in dore D. 944, detta Die Große (La grande) L'articolo proviene daPost.

(Adnkronos) – Analizzare le prospettive future di un mondo del Lavoro Tutto al digitale e definire le migliori strategie per affrontare la transizione in atto e rendere sostenibile l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato. È questo lo ...

Per l’86° Festival del maggio Musicale domenica 12 maggio 2024 alle 17 al Teatro del maggio (Piazza Vittorio Gui) in sala grande concerto con i Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti, evento attesissimo i cui biglietti sono andati esauriti ...

Meteo in Toscana: domenica estiva, 27 gradi a Firenze. Pioggia in arrivo da mercoledì 15 - Meteo in Toscana: domenica estiva, 27 gradi a firenze. Pioggia in arrivo da mercoledì 15 - Il weekend è iniziato all'insegna del bel tempo e del caldo. Ma un peggioramento è atteso da metà della prossima settimana. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, al nord tra martedì 14 e gi ...

Jaguar F-Type Coupé 2.0 aut. Coupé Limited Edition del 2021 usata a Firenze - Jaguar F-Type Coupé 2.0 aut. Coupé Limited Edition del 2021 usata a firenze - Annuncio vendita Jaguar F-Type Coupé 2.0 aut. Coupé Limited Edition usata del 2021 a firenze nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Il mistero della scomparsa di Camila Giorgi. "La cerca il fisco italiano" - Il mistero della scomparsa di Camila Giorgi. "La cerca il fisco italiano" - I sospetti sulla stampa italiana sono iniziati dopo il forfait agli Internazionali di Roma. L’atleta maceratese è sparita da tempo anche dai social, dopo essersi ritirata in silenzio del tennis mondia ...