Djokovic corre ai ripari e si presenta all’allenamento con un caschetto | ecco perché

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo il clamoroso incidente con la borraccia di cui è stato vittima ieri, Novakè corso aindosi al campo di allenamento con unda ciclista in testa sopra il berretto.col: il video su Instagram Come si vede nel video che ha condiviso sulla sua pagina social, il serbo col volto sorridente e in ottima forma si èto al campo di allenamento dove senza problemi ha firmato gli autografi ai fan. “Oggi sono venuto preparato” – questo il commento ironico di Nole dopo la disavventura di ieri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak(@djokernole) Con questo simpatico gestoha lasciato intendere ...

