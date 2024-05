(Di sabato 11 maggio 2024) Arezzo, 11 maggio 2024 – Unè rimastoin unavvenuto sull’strada A1 in direzione Nord. Lo scontro è avvenuto a mezzogiorno di oggi, 11 maggio e, secondo quanto appreso, sono due i mezzi coinvolti: un'ind'emergenza é statata da un altro veicolo in transito. Ilè undi 40 anni, residente a Terni, è stato soccorso e trasportato in codice 2 (giallo) all'ospedale la Gruccia. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Montevarchi.

Filippo Barletta, 21 anni, residente a Primavalle, deceduto ieri alle quattro del mattino in via di Boccea, all’altezza dell’incrocio con via di Torrevecchia, è la vittima numero quarantasette da gennaio a Roma e provincia. Un Incidente terribile, ...

Incidente in A1: urta auto ferma nella corsia d’emergenza, ferito un uomo - incidente in A1: urta auto ferma nella corsia d’emergenza, ferito un uomo - Lo scontro è avvenuto nell’Aretino, sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il 40enne, di Terni, in ospedale ...

Giustizia, Schlein "Ferma contrarietà a separazione delle carriere" - Giustizia, Schlein "ferma contrarietà a separazione delle carriere" - PALERMO - "Sulla giustizia finora abbiamo visto soprattutto interventi propagandistici. Non amo commentare indiscrezioni e interviste, ma quanto anticipato sulla separazione delle carriere vede la nos ...

Incidente in A1, travolta un’auto ferma in corsia di emergenza. Un ferito alla Gruccia - incidente in A1, travolta un’auto ferma in corsia di emergenza. Un ferito alla Gruccia - Un incidente si è verificato a mezzogiorno di oggi nel tratto autostradale fra Arezzo e Valdarno in direzione nord. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto che si trovava ferma nella corsia di emerge ...