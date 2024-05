La Bei ha approvato il piano per finanziare la difesa Ue

(Di sabato 11 maggio 2024) La Banca europea per gli investimenti haild'azione per spingere i finanziamenti dedicati alla sicurezza e alladell'Ue. Il Consiglio di amministrazione ha concordato nei giorni scorsi "una definizione aggiornata di beni e infrastrutture a duplice uso" militare e civile "ammissibili" a linee di credito dedicate allentando le norme vigenti, ha riferito la stessa Bei. "Stiamo intensificando il nostro sostegno all'industria europea della sicurezza e della, rafforzando gli investimenti per garantire la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini", ha affermato la presidente della Bei, Nadia Calvino.

