Scandalo Toti | Accuse di Falso Aggiungono Combustibile all' Inchiesta sulle Discariche di Savona

Salvini il garantista. Quando invoca la galera (a prescindere) - Salvini il garantista. Quando invoca la galera (a prescindere) - E in effetti in alcuni casi lo è, come dimostra la linea soft sullo scandalo in Liguria che coinvolge un pezzo importante di politica, tra cui l’alleato e presidente di Regione Giovanni toti. Un po’ ...

L’inchiesta corruzione in Liguria a “Gocce di Petrolio” su Rai 3 - L’inchiesta corruzione in Liguria a “Gocce di Petrolio” su Rai 3 - Lo scandalo che ha travolto la Regione Liguria e il Governatore Giovanni toti al centro della puntata di "Gocce di petrolio" oggi su Rai 3.

Scandalo Toti: spunta anche il caso dei depositi chimici - scandalo toti: spunta anche il caso dei depositi chimici - scandalo in Liguria: indagini su toti per falso e corruzione nelle discariche di Savona e sui depositi chimici di Genova.